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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bengi'nin ailesiyle görüştü

02 Temmuz 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz

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