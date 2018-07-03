Cumhurbaşkanı Erdoğan Bengi'nin ailesiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rabbim cennetinde buluştursun inşallah. Hainlerden hesap sormaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bengi'nin ailesiyle görüştü02 Temmuz 2018, Pazartesi
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