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'den Akşener açıklaması

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , İYİ Parti Genel Başkanı 'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddialarını yalanladı.

AK Partiden Akşener açıklaması

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği yönünde, özellikle basında iddialar yer aldığını belirtti.

"Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullanan Ünal, "Hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da gündemimize hiçbir zaman girmedi. Adeta basında, bazı köşelerde, medya organlarında bu tür haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz." dedi.

NEVŞİN MENGÜ'NÜN BALON HABERİ

Bu süreçte Nevşin Mengü'den temeli olmayan bir iddia gelmişti.

Mengü; Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi götürüldüğünü, Akşener'in de bu teklife sıcak baktığını yazmıştı.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 13:54
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