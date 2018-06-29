Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ilk kez yapılacak Yükseöğretim Kurumların Sınavı'na (YKS) üniversiteye girmek isteyen tüm adaylar başvurularını yaptı. ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde yapılan başvurular neticesinde sınav yerleri belirlenen adaylar 30 Haziran 2018 itibariyle YKS maratonuna başlayacak.
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ÖSYM duyurdu! YKS ne zaman? TYT ne zaman? AYT ne zaman? YKS soru kitapçığı
ÖSYM sınav takvimi açıklanmıştı. Öğrencilerin yıl boyunca hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kaç sınavdan oluşacak? YKS ne zaman? ÖSYM tarafından yapılacak sınavlar YKS, TYT, AYT’de toplam soru sayısı kaç? YKS, TYT ve AYT kaç dakika olacak? Örnek soru kitapçığı ve YKS ile ilgili merak edilen tüm sorular haberimizde…
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ilk kez yapılacak Yükseöğretim Kurumların Sınavı'na (YKS) üniversiteye girmek isteyen tüm adaylar başvurularını yaptı. ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde yapılan başvurular neticesinde sınav yerleri belirlenen adaylar 30 Haziran 2018 itibariyle YKS maratonuna başlayacak.
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