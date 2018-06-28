HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, verdiği demeçte 24 Haziran seçimlerinin galibinin HDP olduğunu savunarak, "barış ve demokrasi mücadelesi" vereceklerini, bunu da İmralı'ki tecridin kaldırılması ile mümkün olacağını söyledi.

ÖCALAN'IN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ MECLİS'E TAŞIYACAĞIZ

Öcalan'a tecriti "halka tecrit" olarak tanımlayan Güzel, "Halkın talebi Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılmasından öte özgürlüğüdür. Biz bu talepleri meclise taşıyacağız. Tüm siyasi tutukluların özgürleşmesi talebimiz olacak" dedi.

KK'DAN 'HDP'Yİ BİZ SOKTUK' İTTİRAFI

CHP Genel Başşkanı Kılıçdaroğlu 24 Hazira'ı değerlendirdiği konuşmasında, "İktidarın istediği iki partili bir Meclis'ti, şimdi bütün renkleri Meclis'e taşımayı başardık." ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin "PKK'yı Meclis'e CHP soktu" iddialarının itirafı olarak yorumlanmasından sonra CHP'nin, HDP ve İP ile yakınlaşmasından rahatsız olan parti teşkilatlarından Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları gelmeye başlamıştı.