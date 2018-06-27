Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'unu her genel başkan seçilişinde tebrik ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun terbiyesiz bir ifadeyle milletin iradesiyle yeniden cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmeyeceğini açıklaması kamuoyunda tepkilere yol açtı. Erdoğan'ın geçmişte Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği kongrelerin ardından Kılıçdaroğlu'na tebrik telgrafı gönderdiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği 4 Şubat 2018'de ve 6 Eylül'de 2014'teki kongrelerin ardından tebrik ederek Kılıçdaroğlu'na nezaket dersi vermişti.
Nezaket farkı
İbrahim Kalın, Kılıçdaroğlu’nun ‘tebrik etmeyeceğim’ sözüne tepki gösterdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Ibrahim Kalın , Kılıçdaroğlu , CHP , Cumhurbaşkanı
- 27 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
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