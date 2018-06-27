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Nezaket farkı

İbrahim Kalın, ’nun ‘tebrik etmeyeceğim’ sözüne tepki gösterdi.

Nezaket farkı
Cumhurbaşkanı 'ın Genel Başkanı Kemal 'unu her genel başkan seçilişinde tebrik ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun terbiyesiz bir ifadeyle milletin iradesiyle yeniden cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmeyeceğini açıklaması kamuoyunda tepkilere yol açtı. Erdoğan'ın geçmişte Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği kongrelerin ardından Kılıçdaroğlu'na tebrik telgrafı gönderdiği ortaya çıktı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği 4 Şubat 2018'de ve 6 Eylül'de 2014'teki kongrelerin ardından tebrik ederek Kılıçdaroğlu'na nezaket dersi vermişti.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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