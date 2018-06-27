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Yıldırım'dan Erdoğan-Bahçeli zirvesiyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16.00'da ile görüşecek. Kritik görüşmeye ilişkin Yıldırım'dan açıklama geldi.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 13:31
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