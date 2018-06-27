Erdoğan-Bahçeli zirvesiyle ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, görüşmeye kendisinin de katılacağını belirterek, önümüzdeki sürecin değerlendirileceğini söyledi.
Başbakan Yıldırım'dan Erdoğan-Bahçeli zirvesiyle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16.00'da Devlet Bahçeli ile görüşecek. Kritik görüşmeye ilişkin Başbakan Yıldırım'dan açıklama geldi.
Etiketler: Devlet Bahçeli , Başbakan , Recep Tayyip Erdoğan
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