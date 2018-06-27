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İçişleri Bakanlığı: olayı aydınlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Erzurum'da kaybolan ve kendisinden 18 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki S.Ç'nin bulunduğu, 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolması olayının ise aydınlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı: Eylül Yağlıkaya olayı aydınlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 4 kayıp çocuktan Erzurum'da kaybolan S.Ç.'nin bulunduğunu, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayının ise aydınlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 4 kayıp çocuktan Erzurum'da kaybolan S.Ç. bulunmuş, Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolan E.Y. olayı aydınlatılmıştır" denildi. Açıklamada, "Ağrı'da kaybolan L.A. ve Konya'da kaybolan Y.Ş.'nin bulunması için İçişleri Bakanlığınca arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personel görevlendirilmiş olup, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmaları titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 14:05
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