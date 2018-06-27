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Bahçeli bugün Erdoğan ile görüşecek

lideri , saat 16:00'da Cumhurbaşkanı ile görüşecek.

Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı , Genel Başkanı 'yi kabul edecek.

Erdoğan, dün İstanbul'da katıldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili değerlendirme toplantısına başkanlık etti.

Başbakan , bazı bakanlar ve bürokratların katıldığı ve yeni sisteme ilişkin konuların ele alındığı toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'ya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, saat 16.00'da başlayacak.

Görüşmeye Başbakan Binali Yıldırım'ın da katılması bekleniyor.

Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'da yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden başarıyla çıkmasının ardından, Erdoğan ile Bahçeli, ilk kez bir araya gelecek.

Bahçeli, seçim gecesi, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile en son 18 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti.

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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 10:26
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