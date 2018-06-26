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Yol Durumu
  1. Kılıçdaroğlu: Meclis'i çok çeşitli hale getirdik

'dan yağış açıklaması

: Yağış yarım saat içinde u etkisi altına alacak.

İstanbullular dikkat! Dakikalar kaldı
: radarları verilerine göre geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik Tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 17:00
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