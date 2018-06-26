AKOM: Meteoroloji radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik Tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor.
AKOM'dan yağış açıklaması
İBB Akom: Yağış yarım saat içinde İstanbulu etkisi altına alacak.
Etiketler: Hava durumu , ibb , İstanbul , AKOM , Meteoroloji
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