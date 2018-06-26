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liler birbirlerine girdi!

24 Haziran lerinde planları tutmayan yıkım ittifakı çöktü. İttifakın partileri kendi içlerinde birbirlerine girmeye başladı. 'den sonra 'de de çatırdamalar başladı. İP'in parti yönetimine verdi veriştirdi.

İPler düğüm oldu!
Cumhur oyunları bozdu, ini istikrardan yana kullandı. Erdoğan'ın bir seçimden daha zaferle çıkması yıkım ittifakını çökertti. Kendi arasında kavgaya tutuşan muhalefet partilerine 'de eklendi

BU MU BAŞARI?
İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı ' bugünkü yaptığı konuşması krize neden oldu. Akşener'in yüzde 7 oyu başarı kabul etmesi parti içinde bölünmelere sebep oldu. İyi Parti sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Akşener'e sert tepki gösterdi.



Halaçoğlu yaptığı paylaşımda,

"Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik.Sonuçta başaramadık.Şimdi İYİ PARTİ yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor.Yani biz mv. liği için mi yola çıkmıştık?Nasıl başarılı oldunuz?Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp %7 oy aldınız.Bu başarı mı?" ifadelerine yer verdi.

Takvim.com.tr
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  • 26 Haziran 2018, Salı 15:28
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