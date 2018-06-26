Cumhur oyunları bozdu, seçimini istikrardan yana kullandı. Erdoğan'ın bir seçimden daha zaferle çıkması yıkım ittifakını çökertti. Kendi arasında kavgaya tutuşan muhalefet partilerine İyi Parti'de eklendi
BU MU BAŞARI?
İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener' bugünkü yaptığı konuşması krize neden oldu. Akşener'in yüzde 7 oyu başarı kabul etmesi parti içinde bölünmelere sebep oldu. İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Akşener'e sert tepki gösterdi.
Halaçoğlu yaptığı paylaşımda,
"Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik.Sonuçta başaramadık.Şimdi İYİ PARTİ yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor.Yani biz mv. liği için mi yola çıkmıştık?Nasıl başarılı oldunuz?Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp %7 oy aldınız.Bu başarı mı?" ifadelerine yer verdi.
Takvim.com.tr
BU MU BAŞARI?
İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener' bugünkü yaptığı konuşması krize neden oldu. Akşener'in yüzde 7 oyu başarı kabul etmesi parti içinde bölünmelere sebep oldu. İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Akşener'e sert tepki gösterdi.
Halaçoğlu yaptığı paylaşımda,
"Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik.Sonuçta başaramadık.Şimdi İYİ PARTİ yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor.Yani biz mv. liği için mi yola çıkmıştık?Nasıl başarılı oldunuz?Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp %7 oy aldınız.Bu başarı mı?" ifadelerine yer verdi.
Takvim.com.tr
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