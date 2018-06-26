Suriye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerini kazanması sonrası Özgür Suriye Ordusu tarafından, Öcalan siluetinin imha edildiği Darmık Dağının zirvesine Erdoğan posteri asıldı.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kazanması Suriye'deki Özgür Suriye ordusu kontrolündeki bölgelerde de büyük sevince neden oldu. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim zaferi Suriye'de parti seçim müzikleri eşliğinde ağır silahla havaya ateş açılarak kutlandı.





PKK'lı teröristler tarafından 2013 yılında terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın dev bir silüetini çizdiği Darmık Dağı'nın zirvesine ise Özgür Suriye Ordusu ve Türk bayrağı ile birlikte dev Erdoğan posteri asıldı. 20 Ocak 'ta başlayan Zeytin Dalı Harekatı ile ele geçirilen Darmık Dağı'nda muhalifler tarafından Erdoğan'ın Rabia işareti yapan Dev posteri dalgalanıyor.



