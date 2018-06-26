Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonrası önemli toplantı

Tarabya Huber Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün 12.00'de gerçekleşecek değerlendirme toplantısına Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün 12.00'de gerçekleşecek değerlendirme toplantısına Başbakan Binali Yıldırım, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.
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