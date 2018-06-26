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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonrası önemli toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’ne geçişle ilgili değerledirmelerde bulunacak

Erdoğandan önemli toplantı!
Tarabya Huber Köşkü'nde 'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı başkanlığında bir değerlendirme toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün 12.00'de gerçekleşecek değerlendirme toplantısına Başbakan , bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katılacak.
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  • 26 Haziran 2018, Salı 11:32
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