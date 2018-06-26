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Milletvekili Tanal hakkında suç duyurusu

'nın Eyyübiye İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Necmeddin Sağlam, hesabından ve Şanlıurfalılara hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP'li Tanal, kamuoyunda devlete ve millete karşı eylemlerde bulunanlara verdiği destekle tanınıyor.

CHP Milletvekili Tanal hakkında suç duyurusu

Sağlam, avukatlarıyla Adliyesine giderek, Tanal hakkındaki şikayet dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.



SUÇ DUYURUSUNUN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Sağlam, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Tanal'ın 'daki in sonuçlarını hazmedemediğini savundu.

İŞTE HAKARET İÇEREN TWEET


Tanal'ın resmi hesabından hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu öne süren Sağlam, şunları söyledi:

" milletvekili ve sözde Urfalı Tanal, 24 Haziran seçim sonuçlarını hazmedememiştir. Hazımsızlık öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, bu sefer de resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla bu sonuçların 'Millete müstahak' olduğundan bahsetmiştir."

Sağlam, Tanal'ın paylaşımlarında bazı çirkin ifadelere de yer verdiğini ileri sürerek, bu ifadelerle başta Şanlıurfalılar olmak üzere 'ye oy verenlere hakaret edildiğini savundu.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 21:52
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