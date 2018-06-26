CHP Milletvekili Tanal hakkında suç duyurusu

Sağlam, avukatlarıyla Şanlıurfa Adliyesine giderek, Tanal hakkındaki şikayet dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.







SUÇ DUYURUSUNUN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Sağlam, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Tanal'ın 24 Haziran'daki seçimin sonuçlarını hazmedemediğini savundu.



İŞTE HAKARET İÇEREN TWEET

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Tanal'ın resmi sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu öne süren Sağlam, şunları söyledi:



"CHP milletvekili ve sözde Urfalı Tanal, 24 Haziran seçim sonuçlarını hazmedememiştir. Hazımsızlık öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, bu sefer de resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla bu sonuçların 'Millete müstahak' olduğundan bahsetmiştir."



Sağlam, Tanal'ın paylaşımlarında bazı çirkin ifadelere de yer verdiğini ileri sürerek, bu ifadelerle başta Şanlıurfalılar olmak üzere AK Parti'ye oy verenlere hakaret edildiğini savundu.