;
Yol Durumu
  1. AB'den Erdoğan'a çifte kutlama

'liler kazan kaldırdı

Sabah saatlerinde başlayan nin da yankı bulmasının ardından 'liler Genel Merkez'e akın ederek pankart açtı.

CHPde İsyan

24 Haziran seçimlerinde hayal kırıklığına uğrayan içinde iç karışıklıklar ortaya çıkmaya başladı.

Hayal kırıklığına uğrayan CHP'liler 'nun istifa etmesini beklerken, parti liderinin istifadan uzak açıklamaları tepkiyi daha da arttırdı.

KOLTUK SEVDASI OLANLARIN BU PARTİDE YERİ YOK

Küçük bir grubun başlattığı eylem da büyük destek gördü. Saat 20.00'de Genel Merkez önünde toplanmayı planlayan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nun "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yok." sözlerini pankarta yazarak eylem hazırlıklarına başladı.

YARIN OTURMA EYLEMİ VAR!

CHP'den Milletvekili seçilen Gürsel Erol Twitter üzerinden yaptığı çağrıyla partilileri ne davet etti.





Etiketler: , , , ,
  • 26 Haziran 2018, Salı 21:31
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar