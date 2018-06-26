24 Haziran seçimlerinde hayal kırıklığına uğrayan CHP içinde iç karışıklıklar ortaya çıkmaya başladı.

Hayal kırıklığına uğrayan CHP'liler Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini beklerken, parti liderinin istifadan uzak açıklamaları tepkiyi daha da arttırdı.





KOLTUK SEVDASI OLANLARIN BU PARTİDE YERİ YOK

Küçük bir grubun başlattığı eylem sosyal medyada büyük destek gördü. Saat 20.00'de Genel Merkez önünde toplanmayı planlayan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nun "Koltuk sevdası olanların bu partide yeri yok." sözlerini pankarta yazarak eylem hazırlıklarına başladı.





YARIN OTURMA EYLEMİ VAR!

CHP'den Elazığ Milletvekili seçilen Gürsel Erol Twitter üzerinden yaptığı çağrıyla partilileri oturma eylemine davet etti.











