24 Haziran seçimlerinin sonuçlanmasının ardından sandıkta milletin tokadını yiyen CHP'li vekiller yine suçu millete attı.

Her fırsatta milleti aşağılayıp yukarıdan bakan, hakaretler yağdırıp hor gören zihniyetin seçim süreci boyunca taktığı sempati maskesi çabuk düştü.



Sonuçların netleşmesinin ardından bu sabah "sonuçlar doğru, tercih yanlış" paylaşımı yapan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan sonra şimdi de İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'dan tepki çeken seçim yorumları geldi. Tanal, AKP'ye oy verenler için, "köprü kemiren, buzdolabı yalayan" ifadelerini kullandı.







Seçmeni aşağılama adeta parti tüzüğünde yer alan bu zihniyetin bir parçası olan Tanal, bir başka paylaşımında da aslında neden her seçimde kaybettiklerini gözler önüne serdi.



Tanal, gerçekleri konuşmak yerine manipülasyon ile algı yaratarak seçmenden oy almaya çalıştıklarını; turizmde rekor kıran Antalya'ya "turizmin bitmesinden yakınan Antalya"; Suriyelileri bir ensar gibi misafir eden Şanlıurfalılara ise "Suriyelilerden illallah eden Şanlıurfalılar" AK Parti'ye oy verdi, bu "millete müstahaktır" diyerek kanıtlamış oldu.



