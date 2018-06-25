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'li Tanal'dan seçmenine "köprü kemirmeli, buzdolabı yalamalı" tweet

Sandıkta hezimete uğrayan 'li vekillerden seçmene geleneği devam ediyor. Tanal, sandık sonuçlarından yine hüsran çıkmasının ardından 'ye oy verenler vatandaşlar için, "köprü kemiren, buzdolabı yalayan" ifadelerini kullandı.

CHPli Tanaldan skandal hakaretler

24 Haziran lerinin sonuçlanmasının ardından sandıkta milletin tokadını yiyen 'li vekiller yine suçu millete attı.
Her fırsatta milleti aşağılayıp yukarıdan bakan, ler yağdırıp hor gören zihniyetin seçim süreci boyunca taktığı sempati maskesi çabuk düştü.

Sonuçların netleşmesinin ardından bu sabah "sonuçlar doğru, tercih yanlış" paylaşımı yapan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'dan sonra şimdi de İstanbul Milletvekili 'dan tepki çeken seçim yorumları geldi. Tanal, AKP'ye oy verenler için, "köprü kemiren, buzdolabı yalayan" ifadelerini kullandı.



Seçmeni aşağılama adeta parti tüzüğünde yer alan bu zihniyetin bir parçası olan Tanal, bir başka paylaşımında da aslında neden her seçimde kaybettiklerini gözler önüne serdi.

Tanal, gerçekleri konuşmak yerine manipülasyon ile algı yaratarak seçmenden oy almaya çalıştıklarını; turizmde rekor kıran 'ya "turizmin bitmesinden yakınan Antalya"; Suriyelileri bir ensar gibi misafir eden Şanlıurfalılara ise "Suriyelilerden illallah eden Şanlıurfalılar" 'ye oy verdi, bu "millete müstahaktır" diyerek kanıtlamış oldu.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 18:21
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