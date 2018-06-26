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Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

’nın ilçesinde yaşayan ve bir süredir tedavi gören ünlü iş insanı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti

'daki beş yıldızlı iki otelin ve eski Marmarabank'ın sahibi olan ünlü iş adamı 81 yaşındaki , bugün saat 15.05'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir yıldır tedavi gören ve zaman zaman Bodrum'daki evinde dinlenen Uras'ın çoklu organ yetmezliği kardiyolojik şok nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Ailesinin, Uras'ın cenazesinin yarın hastaneden alarak ' a götüreceği öğrenildi.

Bu arada Atilla Uras, vesayetini üzerine almak isteyen ve mal varlığına tedbir koyduran kızları Victoria Yasemin Uras (58) ve Nilüfer Uras (57) ile miras nedeniyle geçtiğimiz yıl mahkemelik olmuştu.

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  • 26 Haziran 2018, Salı 22:07
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