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günü İngilizlerden büyük küstahlık

Dün İngiliz 'ın "Erdoğan Türkiye ve dünya için tehdit” başlıklı skandal yazısı ardından bugün de yine İngiliz merkezli benzer bir skandala imza attı.

Seçim günü İngilizlerden büyük küstahlık
Batı medyası 24 Haziran leriyle ilgili seçmen psikolojisine bürünüp oy verme güdüsüyle yönlendirici bir tutum izliyor.

Seçime bir gün kala İngiliz gazetesinin 'ın "Türkiye ve dünya için tehdit" olduğu iddia edilerek seçmene "iktidardan düşürün" çağrısı yapması ardından de seçim günü "Türk seçmenler Erdoğan'a kapıyı göstermeli" başlıklı yazı yayınlayarak sosyal medya hesabından paylaştı.



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  • 24 Haziran 2018, Pazar 11:27
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