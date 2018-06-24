Seçim günü İngilizlerden büyük küstahlık

Batı medyası 24 Haziran seçimleriyle ilgili seçmen psikolojisine bürünüp oy verme güdüsüyle yönlendirici bir tutum izliyor.
Seçime bir gün kala İngiliz The Guardian gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ve dünya için tehdit" olduğu iddia edilerek seçmene "iktidardan düşürün" çağrısı yapması ardından The Economist de seçim günü "Türk seçmenler Erdoğan'a kapıyı göstermeli" başlıklı yazı yayınlayarak sosyal medya hesabından paylaştı.
Seçime bir gün kala İngiliz The Guardian gazetesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye ve dünya için tehdit" olduğu iddia edilerek seçmene "iktidardan düşürün" çağrısı yapması ardından The Economist de seçim günü "Türk seçmenler Erdoğan'a kapıyı göstermeli" başlıklı yazı yayınlayarak sosyal medya hesabından paylaştı.
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