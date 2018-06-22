Her fırsatta Türkiye düşmanlığına soyunan İngiliz yayın kuruluşu BBC'den skandal haber! CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin önceki gün İzmir'de yaptığı mitingi haberleştiren BBC'nin verdiği rakamlar bu kadarına pes dedirtti.
Türkiye'de yaratmaya çalıştığı algı operasyonlarıyla bilinen İngiliz yayın kuruluşu İnce'nin mitingine 2,5 milyon vatandaşın geldiğini iddia etti. BBC bu kadarla da yetinmeyip dünya üzerinden bazı küçük ilkelerin nüfusunu vererek Muharrem İnce'ye tabiri caizse gaz verdi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
BBC'nin bu yalanı kısa sürede elinde patladı.Sosyal medya kullanıcılarından ise tepki yağdı. Vatandaşlar söz konusu haber üzerine BBC'ye yeni bir logo tasarladı. CHP amblemiyle birleştirilen logo kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
İşte o tepkilerden bazıları;
"BALIKLAR DA MİTİNGE KATILMIŞ"
BBC'nin gazına gelen Muharrem İnce hızını alamayıp mitinge katılımcı sayısını 3 milyon olarak açıklayınca alay konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı İnce'nin bu yalanına istatistiklerle cevap verdi. İzmir'in nüfusunun zaten 4 milyon 200 bin olduğunu söyleyen vatandaş "3 milyon kişi varsa balıklar da katılmış mitinge" diyerek İnce ile dalga geçti.
TAKVİM.COM.TR
Türkiye'de yaratmaya çalıştığı algı operasyonlarıyla bilinen İngiliz yayın kuruluşu İnce'nin mitingine 2,5 milyon vatandaşın geldiğini iddia etti. BBC bu kadarla da yetinmeyip dünya üzerinden bazı küçük ilkelerin nüfusunu vererek Muharrem İnce'ye tabiri caizse gaz verdi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
BBC'nin bu yalanı kısa sürede elinde patladı.Sosyal medya kullanıcılarından ise tepki yağdı. Vatandaşlar söz konusu haber üzerine BBC'ye yeni bir logo tasarladı. CHP amblemiyle birleştirilen logo kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.
İşte o tepkilerden bazıları;
"BALIKLAR DA MİTİNGE KATILMIŞ"
BBC'nin gazına gelen Muharrem İnce hızını alamayıp mitinge katılımcı sayısını 3 milyon olarak açıklayınca alay konusu oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı İnce'nin bu yalanına istatistiklerle cevap verdi. İzmir'in nüfusunun zaten 4 milyon 200 bin olduğunu söyleyen vatandaş "3 milyon kişi varsa balıklar da katılmış mitinge" diyerek İnce ile dalga geçti.
TAKVİM.COM.TR
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