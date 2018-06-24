CHP seçim başlamadan sonuçları açıkladı

Türkiye, bugün tarihi bir seçim için sandık başına gidecek. 56 milyon 322 bin 632 kayıtlı seçmenin cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimini yapması beklenirken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim başlamadan yeni bir skandala imza attı.
Partinin resmi Sandık Takip Sistemi, seçim başlamadan sonuçlarını açıkladı. Bütün sandıkların sonuçlarını sisteme yükleyen CHP'nin, seçimi kaybetmesi durumunda ''hile yapıldı, oylar çalındı'' gibi spekülasyonlarla provokasyon planı yaptığı bir kez daha ortaya çıktı. İşte 24 Haziran 2018 seçimleri için CHP'nin Sandık Takip Sistemi'ne yüklenen oy oranlarından bazıları.
Anadolu Ajansı seçim yayınına yönelik test yayını sırasında adayları ve partileri oy oranlarıyla ifade etmişti.
OYLARIMIZ ÇALINDI DİYENLER OY MU ÇALIYOR
Malum kesimler ajansın bu eylemini 'Oylarımız çalınacak, her şey önceden planlı, rakamları bile önceden belirlemişler' yaygarasıyla propagandaya dönüştürmüştü.
Şimdi aynı eylemi kendileri, kendi partilerinin seçim takip sistemi üzerinden yaptı. Kendi adaylarının oylarını bile önceden yazdılar. Kendi ifade şekillerine bakılırsa oyları kendileri çalmış oldular.
Partinin resmi Sandık Takip Sistemi, seçim başlamadan sonuçlarını açıkladı. Bütün sandıkların sonuçlarını sisteme yükleyen CHP'nin, seçimi kaybetmesi durumunda ''hile yapıldı, oylar çalındı'' gibi spekülasyonlarla provokasyon planı yaptığı bir kez daha ortaya çıktı. İşte 24 Haziran 2018 seçimleri için CHP'nin Sandık Takip Sistemi'ne yüklenen oy oranlarından bazıları.
Anadolu Ajansı seçim yayınına yönelik test yayını sırasında adayları ve partileri oy oranlarıyla ifade etmişti.
OYLARIMIZ ÇALINDI DİYENLER OY MU ÇALIYOR
Malum kesimler ajansın bu eylemini 'Oylarımız çalınacak, her şey önceden planlı, rakamları bile önceden belirlemişler' yaygarasıyla propagandaya dönüştürmüştü.
Şimdi aynı eylemi kendileri, kendi partilerinin seçim takip sistemi üzerinden yaptı. Kendi adaylarının oylarını bile önceden yazdılar. Kendi ifade şekillerine bakılırsa oyları kendileri çalmış oldular.
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