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  1. Bozköy'de oy verme işlemi 32 dakika sürdü

oyunu kullandı

'nin adayı , oyunu 'da kullandı. Gerginliği yüzünden anlaşılan İnce, burada bir kameramanı önce azarladı sonra özür diledi.

Muharrem İnce oyunu kullandı
'nin adayı , oyunu 'da kullandı. Oy kullanırken kameralara poz veren İnce'nin gergin olduğu görüldü.



KAMERAMANI AZARLADI
Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapmak üzere hazırlanan İnce kendisini çeken kameraman gazetecilerden birine "O hareketi yapma öyle ya. Elimden tutup çekiyorsun ya çocuk çeker gibi." diyerek tepki gösterdi.



İnce daha sonra "Hayırlı uğurlu olsun vatan millet için. 'ya gidiyorum akşam 'nın önünde olacağım." açıklamasında bulundu.

AZARLADIĞI KAMERAMANDAN ÖZÜR DİLEDİ
Binadan çıktıktan sonra tekrar gazetecilerin karşısına geçen Muharrem İnce, azarladığı gazetecinin nerede olduğunu sordu ve "Gırgır yapıyorum." diyerek özür diledi.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 11:06
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