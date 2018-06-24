24 Haziran seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından bir yandan sandıktan hezimetle çıkan CHP "hile" manipülasyonu içerisine girdi, öte yandan da seçmeni "darbe ve ölüm çağrısı yaptı.
Dün yaptığı skandal bir paylaşımla "24 Haziran'da İnce kazanınca şampanyalarla kutlama yapacağız, ayakkabı kokusu ülkeyi terk edecek" diyen "sosyal medya fenomeni" bugün seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşadığı hezimetle darbe çağrısı yaptı!
Yaptığı "Tek umudum kaldı, Pinochet olayı..." paylaşımı ile 1973'te Şili'de yaşanan darbeye atıfta bulunan "fenomen", adeta darbe ve ölüm çağrısı yaptı.
KANLI BİR DARBE YAPILMIŞTI
Tarihte Pinochet darbesi olarak yerini alan darbede 1973 yılında Şili'de General Pinochet askeri bir darbe ile iktidara gelmişti. 11 Eylül 1973'te General Pinochet önderliğindeki silahlı kuvvetler yönetime el koymuş, Önce Şili hava kuvvetleri başkanlık sarayı La Moneda'yı bombalamış, daha sonra ise kara birlikleri saraya girmişti.
DARBEDEKİ AMERİKAN DESTEĞİ
Washington'daki Amerikan yönetimi, Pinochet'in darbe ile devirdiği Salvador Allende yönetiminin iktidara gelmesinden hiçbir zaman memnun olmamıştı. Allende'nin Amerikan şirketlerinin elinde olan bakır endüstrisini devletleştirmesi bu memnunsuzluğu daha da arttırdı. ABD başkanı Nixon'un ulusal güvenlik danışmanı Henry Kissinger'in 5 Kasım 1970 tarihinde raporunda Allende'nin iktidara gelmesi "bu yarımkürede karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri" olarak tanımlanıyordu.
Bugün de uluslararası arenadaki dik duruşuyla Batı'yı ve içerideki batı hayranı vatan hainlerini rahatsız eden Erdoğan; benzer şekilde birçok tehdit ve darbe girişimi ile karşılaşmış, fakat her tehdit ve hain girişiminin üstesinden milletin arkasındaki desteği sayesinde gelmişti.
Girdiği onca seçimde Erdoğan'ı deviremeyen, her seferinde hezimete uğrayan malum zihniyet, gerek siyasileriyle, gerek tetikçi gazetecileriyle, gerek sosyal medya fenomenleriyle yine darbe ve ölüm çağrıları yapmaya başladı...
Dün yaptığı skandal bir paylaşımla "24 Haziran'da İnce kazanınca şampanyalarla kutlama yapacağız, ayakkabı kokusu ülkeyi terk edecek" diyen "sosyal medya fenomeni" bugün seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşadığı hezimetle darbe çağrısı yaptı!
Yaptığı "Tek umudum kaldı, Pinochet olayı..." paylaşımı ile 1973'te Şili'de yaşanan darbeye atıfta bulunan "fenomen", adeta darbe ve ölüm çağrısı yaptı.
KANLI BİR DARBE YAPILMIŞTI
Tarihte Pinochet darbesi olarak yerini alan darbede 1973 yılında Şili'de General Pinochet askeri bir darbe ile iktidara gelmişti. 11 Eylül 1973'te General Pinochet önderliğindeki silahlı kuvvetler yönetime el koymuş, Önce Şili hava kuvvetleri başkanlık sarayı La Moneda'yı bombalamış, daha sonra ise kara birlikleri saraya girmişti.
DARBEDEKİ AMERİKAN DESTEĞİ
Washington'daki Amerikan yönetimi, Pinochet'in darbe ile devirdiği Salvador Allende yönetiminin iktidara gelmesinden hiçbir zaman memnun olmamıştı. Allende'nin Amerikan şirketlerinin elinde olan bakır endüstrisini devletleştirmesi bu memnunsuzluğu daha da arttırdı. ABD başkanı Nixon'un ulusal güvenlik danışmanı Henry Kissinger'in 5 Kasım 1970 tarihinde raporunda Allende'nin iktidara gelmesi "bu yarımkürede karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri" olarak tanımlanıyordu.
Bugün de uluslararası arenadaki dik duruşuyla Batı'yı ve içerideki batı hayranı vatan hainlerini rahatsız eden Erdoğan; benzer şekilde birçok tehdit ve darbe girişimi ile karşılaşmış, fakat her tehdit ve hain girişiminin üstesinden milletin arkasındaki desteği sayesinde gelmişti.
Girdiği onca seçimde Erdoğan'ı deviremeyen, her seferinde hezimete uğrayan malum zihniyet, gerek siyasileriyle, gerek tetikçi gazetecileriyle, gerek sosyal medya fenomenleriyle yine darbe ve ölüm çağrıları yapmaya başladı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.