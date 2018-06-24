16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılan ilk seçimler bugün itibariyle yapıldı. Tüm Türkiye'de saat 08:00'de başlayan oy verme işleminde milyonlarca seçmen oy kullandı. Sandıkların kapanmasından sonra yapılan oy sayımında kesin olmayan sonuçlara göre, milletvekilliği seçimlerinde AK Parti 292, CHP 147, HDP 66, İYİ Parti 46 ve MHP 49 ile Meclis'e girdi. Peki partilerin sahip olduğu sandalye sayıları ne anlama geliyor.



