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'teki sandalye sayıları ne anlama geliyor?

16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılan ilk ler bugün itibariyle yapıldı. Tüm 'de saat 08:00'de başlayan oy verme işleminde milyonlarca seçmen oy kullandı. Sandıkların kapanmasından sonra yapılan oy sayımında kesin olmayan sonuçlara göre, milletvekilliği seçimlerinde 292, 147, 66, İYİ Parti 46 ve 49 ile 'e girdi. Peki partilerin sahip olduğu sandalye sayıları ne anlama geliyor.

Meclisteki sandalye sayıları ne anlama geliyor?

16 Nisan 2017 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılan ilk ler bugün itibariyle yapıldı. Tüm 'de saat 08:00'de başlayan oy verme işleminde milyonlarca seçmen oy kullandı. Sandıkların kapanmasından sonra yapılan oy sayımında kesin olmayan sonuçlara göre, milletvekilliği seçimlerinde 292, 147, 66, İYİ Parti 46 ve 49 ile 'e girdi. Peki partilerin sahip olduğu sandalye sayıları ne anlama geliyor.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 00:17
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