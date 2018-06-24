Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak; Erdoğan ve AK Parti'nin seçim zaferine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:



Büyük ve Güçlü Türkiye idealine sahip çıkan milletimize teşekkür ediyoruz. Gayret bizim, Zafer Allah'ındır. Bu millet için, bu milletin hayalleri için gece gündüz demeden çalışmaya DEVAM.