Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak; Erdoğan ve AK Parti'nin seçim zaferine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:
Büyük ve Güçlü Türkiye idealine sahip çıkan milletimize teşekkür ediyoruz. Gayret bizim, Zafer Allah'ındır. Bu millet için, bu milletin hayalleri için gece gündüz demeden çalışmaya DEVAM.
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