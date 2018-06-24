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'tan paylaşımı

Bakan ; sonuçlarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Albayraktan seçim paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ; Erdoğan ve 'nin zaferine ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Büyük ve Güçlü idealine sahip çıkan milletimize teşekkür ediyoruz. Gayret bizim, Zafer Allah'ındır. Bu millet için, bu milletin hayalleri için gece gündüz demeden çalışmaya DEVAM.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 00:06
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