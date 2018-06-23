İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bir eğlence merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunanlardan 4'ü gözaltına alındı.
Ayrıntılar gelecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edenlere gözaltı kararı
İzmir'de, Muharrem İnce'nin mitingi öncesi bir eğlence merkezinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunanlardan 4'ü gözaltına alındı.
Etiketler: muharrem ince , Recep Tayyip Erdoğan , İzmir , Cumhurbaşkanı
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