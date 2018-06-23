Maltepe'deki miting meydanını dolduramayacağını anlayan CHP alanı kalabalıkmış gibi göstermek için çırpınmaya başladı.
MİTİNG ALANINI KÜÇÜLTTÜLER
Maltepe'deki son mitinglerinde katılım hüsranı yaşayan CHP kalabalık algısı oluşturmak için miting alanını küçülttü. Miting alanını ayıran beton blokları içe çeken CHP'liler sahneyi de öne alarak küçük alanda kalabalık görüntü elde etmeye çalıştı
ÇEVRE İLLERDEN OTOBÜSLERLE ADAM TAŞIYORLAR
Seçim öncesi son mitingini Maltepe'de yapan CHP alanı kalabalık göstermek için çevre illerden otobüslerle adam taşıdı.
CHP, Sakarya merkezde (Adapazarı, Arifiye, Erenler, Serdivan) 8'erli 10'arlı otobüs gruplarıyla Maltepe'ye adam taşıdı. Diğer ilçeler ile birlikte sadece Sakarya'dan 50'den fazla otobüs Maltepe'ye gönderildi.
YALOVA BELEDİYESİ'NDEN SKANDAL KARAR
CHP teşkilatları miting alanını doldurmaya çalışırken, CHP'li Yalova Belediyesi'nin skandal bir uygulama ile izinli çalışanları dâhil tüm personeli, aileleri ile birlikte mitinge katılmaya zorunlu kıldığı ortaya çıktı.
'MORAL YEMEĞİ' DİYE TOPLADI
Uygulama dün akşam personele 'moral yemeği' adı altında verilen bir yemek ile başladı. Yemekte işçilere CHP'ye oy vermeleri yönünde baskı yapıldığı öğrenilirken, eksiksiz tüm personelin mitinge katılmasının istendiği ifade edildi.
İşten kovulmamak için talimata uyan personeller ve aileleri, belediye tarafından deniz yoluyla Maltepe'ye getirildi.
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