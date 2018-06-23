Muharrem İnce'nin Maltepe'de düzenleyeceği miting öncesi seferlerini iptal ettiği iddia edilen İDO'dan (İstanbul Deniz Otobüsleri) iddialara ilişkin açıklama geldi.

İşte İDO'dan yapılan açıklama

Değerli Misafirlerimiz,

23 Haziran 2018 tarihinde Maltepe'de gerçekleşmekte olan miting nedeniyle İDO Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy-Bostancı hattımızda seferlerin durdurulduğu ile ilgili bilginin asılsız olduğunu, bu hatta herhangi bir sefer iptali yapılmadığını bildirmek isteriz.

Tüm seferlerimiz, 11 Haziran-16 Eylül 2018 tarihleri arasında geçerli olan ve duyurusunu yapmış olduğumuz yaz tarifemize göre, hava ve deniz şartlarının uygun olması halinde eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir.

Misafirlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını kolaylaştırabilmek adına miting bitiminde tarifemize ek seferler düzenlenecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.