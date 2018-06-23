CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İstanbul'da düzenlediği Maltepe Mitingi için 300 bin kişilik alanı dolduramayacağını bilen parti yönetimi, tutulan araçlarla tüm Türkiye'den insan toplayarak meydanı doldurmayı amaçladı.

CHP mitinge Türkiye'den 2.784 araç ile 97 bin kişi taşıdı. Bu taşıma için para kaynağının nereden bulunduğu kimler tarafından fonlandığı da merak konusu oldu.

İŞTE O TAŞIMANIN BELGELERİ

İşte 81 ilde örgütlenen parti teşkilatı il il gelecek otobüs ve insan sayısını böyle not aldı. 18 milyon nüfuslu İstanbul'da 300 bin kişilik alanı bile dolduramayan İnce, diğer illerden 97 bin kişilik takviye yaparak taşıma suyla değirmen döndürmeye çalıştı.

Partinin il teşkilatları sosyal medya hesaplarından bu şekilde çağrı yaparak mitinge insan toplamaya çalıştı.

Sakarya ve Adapazarı çevresinden onlarca otobüs İstanbul'a insan taşıdı. Bu şekilde miting alanında "Bakın biz milyonlarcayız" diyerek algı yapmayı amaçladılar.

Kocaeli'den de onlarca minibüs Maltepe'ye taşındı. Seçim öncesi son kez "Halk bizi istiyor" algısı yaratmak isteyen CHP, son provokasyonunu da böylece yapmış oldu.

KAYBEDİNCE PROVOKASYON YAPACAKLAR

Seçimi kaybettiğinde "hırsızlık var" demek için uğraş içerisine olan CHP, bu nedenle alanların dolu görünmesi için her şeyi yaptı. Dün Halk TV yayınında bu provokasyona zemin hazırlayan Muharrem İnce de halka seçim sonrası "sokaklara çıkın" çağrısında bulunmuştu.