İnce'nin medyaya tehdidi: Canlı yayında yargılanacaksınız

Muharrem İnce Maltepe'de gerçekleştirdiği mitinginde Türksat canlı yayın frekansına sabotaj yapıldığı bilgisinin geldiğini söyledi.

"CANLI YAYINDA YARGILAYACAĞIZ"

Konuşmasında sık sık medyayı eleştiren ve tehdit eden İnce "Bugün buradaki 5 milyonu canlı yayında vermeyenleri canlı yayında yargılacağız." diye konuştu.



İnce şu ifadeleri kullandı:

"YARGIYA GÖNDERECEĞİZ"

"5 milyon insan Maltepe'de. Hiçbir televizyon canlı yayın veremiyor. Ahlaksızlığın böylesi, dünya görsün dünya. Bugün canlı yayını engelleyenleri bağımsız yargıya göndereceğiz. Bugün bu mitingi, 5 milyonu canlı yayında vermeyenleri canlı yayında yargılacağız.

Ne yaparsan yap sonuç değişmeyecek. Yarın aziz milletim, oy pusulası bedava. Mühür bedava, mürekkep bedava. Alacaksın eline mührü, basacaksın İnce'nin üzerine, kurtulacaksın bunlardan."



ÖZGÜR BIRAKMAK İSTEDİĞİ SÖZDE GAZETECİLER PKK PROPAGANDASINDAN CEZAEVİNDE

Medyayı alenen tehdit eden İnce'nin partisi CHP'nin seçim bildirgesinde ise "Gazeteciler serbest kalacak, medya özgür olacak, halk gerçek bilgiye ulaşacak." İfadesi yer alıyor. Ancak tutuklu olan 150'ye yakın gazeteci var. Bunların 100'e yakını FETÖ'den, 40'tan fazlası da PKK propagandası yapmaktan cezaevinde.