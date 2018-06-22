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’leri aldık

, ’den ’leri teslim aldı. Türk Hava Kuvvetleri, gücüne güç kattı. 5. nesil savaş uçağı olma özelliği taşıyan jetten, 30 adet daha sipariş edildi

F-35’leri aldık
Radara yakalanmadığı için hayalet uçak olarak bilinen F-35 savaş uçaklarının ilk ikisi dün ABD Teksas - Fort Worth'de bulunan Lockheed Martin tesislerinde düzenlenen tören ile Türkiye'ye teslim edildi. Törende dev ekrana Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü yansıtıldı. Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı bir konuşma yaptı.


Teslim edilen 2 uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar 'de kalacak. Türk pilotların eğitilmesinden sonra 'ler, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan 7'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanacak.


GENELKURMAY PLAN PRENSİPLER BAŞKANI TÜMGENERAL REHA UFUK ER

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