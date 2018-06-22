F-35’leri aldık

Radara yakalanmadığı için hayalet uçak olarak bilinen F-35 savaş uçaklarının ilk ikisi dün ABD Teksas - Fort Worth'de bulunan Lockheed Martin tesislerinde düzenlenen tören ile Türkiye'ye teslim edildi. Törende dev ekrana Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözü yansıtıldı. Genelkurmay Plan Prensipler Başkanı Tümgeneral Reha Ufuk Er bir konuşma yaptı.
Teslim edilen 2 uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar ABD'de kalacak. Türk pilotların eğitilmesinden sonra F-35'ler, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan 7'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanacak.
GENELKURMAY PLAN PRENSİPLER BAŞKANI TÜMGENERAL REHA UFUK ER
Teslim edilen 2 uçak, Türk pilotların eğitimi için 2019 yılına kadar ABD'de kalacak. Türk pilotların eğitilmesinden sonra F-35'ler, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan 7'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlanacak.
GENELKURMAY PLAN PRENSİPLER BAŞKANI TÜMGENERAL REHA UFUK ER
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.