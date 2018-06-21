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ilk 'ini teslim aldı

'nin program ortağı da olduğu Projesi kapsamındaki ilk uçağının teslimatı için Teksas-Fort Worth'te tören düzenlendi. Türk savunma sanayisinin üretiminde aktif rol aldığı F-35 uçakları pilotların eğitimi için bir süre daha ABD'de kalacak, Türkiye'ye ilk uçaklar Kasım 2019'dan itibaren gelmeye başlayacak



, düşük görünürlük, sensör teknolojileri ve radar sistemi gibi üstün yetenekleriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel etkinliğini artıracak ilk uçağını teslim aldı.

Türkiye'nin program ortağı olduğu F-35 Projesi kapsamındaki ilk uçağının teslimatı için ABD Teksas-Fort Worth'te yer alan Lockheed Martin tesislerinde tören düzenlendi.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 18:27
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