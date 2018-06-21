Erdoğan’ın tecrübesi lazım

MHP lideri Bahçeli, atv ve aHaber'de çarpıcı mesajlar verdi. Cumhur ittifakının süreceğini belirten Bahçeli, "Seçim bitti, hadi eyvallah. Böyle bir şey olmaz" dedi. Ve ekledi: Erdoğan seçildikten sonra ondan bir beklentimiz olmayacak. Bahçeli sözlerine şöyle devam etti: Kandil yöresinde önemli hedefler darmadağın edilmiş PKK'nın başına yıkılmıştır. Şimdi orada bu devam etmektedir. Buna karşı PKK'nın dayanma gücü kalmayacaktır ve dolayısıyla ya kaçacaklar ya teslim olacaklar ya da gereği yapılarak oraya bayrak dikilecektir. Önce bu F-35 uçaklarını vereceklerini söylüyorlar, teslimi sırasında farklı davranış içerisinde bulunuyorlar. 'Efendim Trump buna ne der'... Ne derse desin. Türkiye bunların önceden farkına vardı ve kendi milli silahını yapmak gibi hayırlı bir teşebbüse girdi. Erdoğan gecesini gündüzüne katarak, bunu anlatmak için milletin huzurunda oldu. Bu emeğin bir karşılığı olması lazım. Millet bunu takdir eder. Milletimiz, bir sistemin oturması açısından tecrübeli bir şahsın cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinde yarar vardır diyerek oy verecekleri kanaatindeyim.