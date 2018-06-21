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Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun sinde insan seli

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü , son yolculuğuna uğurlanıyor. Yüzlerce kişinin katıldığı törende cami avlusu Balkanlıoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak isteyenlerle doldu taştı. Camide yaşanan insan seli havadan görüntülendi.

Binlerce insan törene akın etti!
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ünlü Fatih Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. Törene, Balkanlıoğlu'nun yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Sevenleri Balkanlıoğlu'nun tabutu başında dualar etti. Balkanlıoğlu'nun sevenlerinin camiye akın ettiği görüldü. Yüzlerce kişinin katıldığı törende cami avlusu Balkanlıoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak isteyenlerle doldu taştı. , töreni havadan görüntülendi. Görüntülerde, Balkanlıoğlu'nun sevenlerinin camiye akın ettiği görülüyor. Camide yaşanan insan seli dikkat çekiyor.
Balkanlıoğlu'nun naaşı ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek..
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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 19:14
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