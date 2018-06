12 bin 850 İBB çalışanı alkışlarla toplu sözleşmeye imza attı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve iştirakleri: İSBAK, İSTON, İSPARK, İSFALT, KÜLTÜR AŞ, HALK EKMEK AŞ, HAMİDİYE AŞ'de çalışan toplam 12 bin 850 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi, HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı HİZMET-İŞ ve ÖZ-GIDA İŞ Sendikası ile imzalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane binasında gerçekleşen törene İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın yanı sıra, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu ve Eyyüp Karahan, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, HİZMET-İŞ Sendikası Genel Başkan Vekili Hüseyin Öz, ÖZ-GIDA İŞ Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Hançeroğlu, MİKSEN Genel Sekreteri Zekeriya Sancı, yöneticileri ve belediye çalışanları katıldı.

"TEMEL FELSEFEMİZ İŞÇİNİN HAKKINI HAKKIYLA VERMEK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, belediye binasına girerken davul zurna ve alkışlarla karşılandı. Salonu dolduran işçilerinin "İstanbul seninle gurur duyuyor" tezahüratları arasında konuşan Başkan Mevlüt Uysal, seçim haftasında sözleşmeyi makulün dışına çıkmadan tamamlamış olmanın çok önemli olduğunu belirtti.

İBB yönetimi olarak temel felsefelerinin işçinin hakkını hakkıyla vermek olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, "Ne derler, 'alın teri kurumadan karşılığını teslim et.' 1994'ten beri bu çizgi devam etti. İdare olarak görevimiz, her zaman Türkiye'nin ekonomik şartlarına göre verebileceğimiz üst limitlerinde vermek. Tam seçim arifesinde 'hadi şöyle yüksek verdik, böyle yaptık', basın önünde bir şov… Sonra bazı belediyelerimizde olduğu gibi iki ayda maaş ödeyemez hale gelinir. O zaman bu işçilerimize de yazık, idaremize de yazık bu ülkeye de yazık. Duyuyoruz görüyoruz, bazı belediyelerimizin çöpleri alınamıyor, işler yapılamıyor. Halk huzursuz. Seçmiş göreve getirmiş bir idare var belediye var seçilmiş bir idare var onlar huzursuz, işe gelen işçi var o huzursuz. O zaman ülke huzursuz. Her tarafın yani iki tarafın birbirinin hakkını hukukunu kollaması, omuz omuza vermesi düşünebilmesi... İdare olarak işçinin hakkını vereceğiz işçi olarak idareye sahip çıkılacak vatandaşa hizmet edilecek. Bunu yaptığımız müddetçe inşallah biz hakikaten dünya adına da öbür dünya adına da görevimizi doğru yapmış oluruz. Herhalde dünyada hakkıyla, helalinden çalışarak kazanıp onu da ailesiyle, çoluğuyla çocuğuyla harcamaktan daha mutlu bir şey yoktur. İnşallah bu sözleşmeyle bunu sağladık" diye konuştu.

"ÖLÇÜMÜZ ENFLASYONUN ÜSTÜNDE ÜCRET ZAMMI"

Ölçülerinin her zaman enflasyonun üzerinde ücret zammı vermek olduğunun altını çizen Uysal, "Çalışanlarımıza 2 yıllık bu sözleşmeyle ilk yılda yüzde 14 zam yaptık. Ancak, ek ödeneklere baktığımız zaman ortalamamız artış ortalamamız yüzde 16'yı buluyor. Daha düşük gelirli birimlerde artışlar yüzde 20'ye kadar çıkıyor. Sonradan işe başlayanların, sonradan sendikaya dahil olanların eğer ücretleri çok düşük kaldıysa, onlara ayrıca ayrı bir artış belirliyoruz. Makulde buluşan sendika yöneticilerimize ve işçi kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Uysal, "İnşallah bu yaptığımız sözleşme işçilerimiz adına çalışanlarımız adına Büyükşehir Belediyemiz adına, İstanbullular adına, ülkemiz adına hayırlı olur. HAK-İŞ başkanımız, Mart ayından itibaren hakların bir an önce ödenmesi konusunu dile getirdi. Arkadaşlar, bu konuda işçi haklarını en önde tutuyoruz. O konuda rahat olun" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL BELEDİYECİLİKTE TÜRKİYE VE DÜNYAYA ÖRNEK"

Belediyecilik konusunda İstanbul'da yapılanların Türkiye ve dünyaya örnek olmasının önemli olduğunu dile getiren Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak örnek olmak gibi bir misyonlarının olduğunu belirtti. "Bunu sizlerle beraber omuz omuza vererek, birbirimizin hakkını, hukukunu koruyarak, ortak akıl yürüterek yapacağız" diyen Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü;

"İstanbul'da 1994'te başlayan o ilkeli duruş, bugüne kadar devam etti. İnşallah bugün burada attığımız imzayla aynı çizgiyi devam ettirmekte kararlıyız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz bu çalışmalarda bu çizgiyi beraberce devam ettirebildiğimiz için mutluyuz. Ülkemizdeki belediye hizmetlerini dünyayla kıyasladığımız zaman, geri kalan bir durumumuz yok diyebiliyorsak, istikrarlı ve güçlü bir ülke olduğumuz içindir. Bunu devam ettirebilme adına Pazar günü sorumluluğumuz var. Güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü Hükümet, güçlü Meclis. Türkiye'ye ve dünyaya Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri bağrından çıkaran bir belediye olarak, inşallah en doğrusunu yaparak örnek olmaya devam edeceğiz."

MAHMUT ARSLAN'DAN BAŞKAN UYSAL'A TEŞEKKÜR…

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da yaptığı konuşmada Türkiye'nin kadim sorunu olan taşeron meselesini Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ve çalışma hayatının en büyük reformuna imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Kararnameyle 1 milyona yakın işçi, taşeron sistemi tamamen tasfiye edilerek kadrolu işçi olduğunu hatırlatan Arslan, "Bu gerçekten Cumhuriyet tarihimde gerçekleştirdiğimiz en büyük reformdur. Kamuda170 bin kadrolu işçiye 5 kat daha fazla kadrolu işçi eklendi. Bunlar kamunun kadrolu çalışanı oldular. Bu her şeyden büyük bir başarıdır. Toplu iş sözleşmemizin barış içerisinde ve masada gerçekleşmesinde emeği geçen başta İBB Başkanımız Mevlüt Uysal ve İBB yetkililerine teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız Uysal'a Mart ayından bu yana olan farkları işçinin alnının teri kurumadan vereceğini söylediği için teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızın bu konudaki hassasiyetini ve emeğe bakışını yakından tanıyan birisi olarak, mutlu olduğumuzu ve kendisini önümüzdeki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

TOPLU SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

2 yıllık toplu sözleşmeye göre, İBB, İETT ve 5 İştirakindeki işçilerin çıplak ücretlerine sözleşmenin birinci yılında yüzde 14 oranında zam yapıldı. Ayrıca düşük ücretli işçiler için, bu zammın üstünde ciddi iyileştirmeler yapıldı.

Sözleşmenin ikinci yılında ise, yine işçilerin çıplak ücretlerine birinci yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Çıplak ücret dışındaki sosyal ödemeler de ücret zammı oranının üzerinde arttırıldı. Bu ödemeler de sözleşmenin ikinci yılında ücretlere yapılacak zam oranında artırılacak.

Buna göre, İBB, İETT, İSBAK, İSTON, İSPARK, İSFALT, KÜLTÜR AŞ'de Brüt Ortalama Giyinik Ücret 6 bin 696,62 TL'den 7 bin 760,51 TL'ye, Net Ortalama Giyinik Ücret ise 4 bin 502,87 TL'den 5 bin 218, 24 TL'ye yükseldi.

Aylık Birleştirilmiş Sosyal Yardım (aile, çocuk, yakacak, bayram, izin gibi sosyal harcamalar), 519,81 TL'den 610 TL'ye, Yemek Yardımı Günlük 17,14 TL'den 21 TL'ye, Yazlık Giyim Yardımı 368,94 TL'den 500 TL'ye, Kışlık Giyim Yardımı 447,13 TL'den 550 TL'ye yükseltildi.

Öğrenim Yardımları; İlköğretimde 316,07'den 400 TL'ye, Ortaöğretimde 370,04 TL'den 500 TL'ye, Yükseköğretimde 555,06 TL'den 750 TL'ye çıkartıldı.

Ayrıca; Evlenme Yardımı 528,62 TL'den 650 TL'ye, Doğum Yardımı 266,51 TL'den 350 TL'ye, İş Kazası Yardımı 4 bin 209,17 TL'den 6 bin TL'ye, Ölüm Yardımı 1843,58 TL'den 2 bin 500 TL'ye, Yakınların Ölümü Halinde Yardım 398,67 TL'den 500 TL'ye çıkartıldı.

Yılda 4 ikramiye ve ayni yardımlar (temizlik yardımı, Ramazan'da gıda yardımı, vasıta yardımı vb.) yeni toplu iş sözleşmesi süresince de ödenmeye devam edecek.

İBB, İETT, İSBAK, İSTON, İSPARK, İSFALT, KÜLTÜR AŞ, HALK EKMEK AŞ, ve HAMİDİYE AŞ'de çalışan bir işçinin 10 bin 20,71 TL olan aylık maliyeti, yeni toplu iş sözleşmesiyle 11 bin 718,22 TL olacak.