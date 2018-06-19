Samsun mesajı

Tayyip Erdoğan, dün önce Samsun 'da daha sonra Ordu 'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan şöyle devam etti: İstanbul'u izlediniz mi? Acayip bir sağanak vardı. Fakat bu dava var ya bu dava. Bu gönül davası. Kar, boran, fırtına hiç dinlemediler. Ve bu davaya gönül veren tüm kardeşlerim, bak resmi rakamı açıklıyorum 1 milyon 300 bin kişi Yenikapı'yı doldurdu. Sahnede şov yapmanın değil, icraat yapmanın peşinde koştuk. Siyasetimize yalanı iftirayı bulaştırmadık.Üç-beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına, yoldaşlık, arkadaşlık yapmadık. İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil, milletimize hizmetkar olmakta aradık. Benim dışımdaki adaylardan terörle mücadele konusunda bir şey duydunuz mu? 24 Haziran sonrası Afrin'i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceğiz. Er veya geç bu mücadeleyi biz kazanacağız. Ve biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Şu anda Menbiç'te ne dedik? "Terör örgütleri çıkacak" dedik. Başladı mı çıkmaya. Şu anda devriye gezme olayı dedik. O da başladı. İş bilenin kılıç kuşananın. Erdoğan konuşmasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin şiir kitabına da değindi! "Amerika'dan telefon gelmeden, Edirne'deki zatın iznini almadan meydanlarda tek bir kelime dahi konuşamıyor. Bir de şiir, bunun şairlik yönü de varmış. Ben bunu o şiir kitabından bazı yerleri okumayacağım. Ama gençler o şiir kitabında ne olduğunu görecekler. Bunun da ne denli istikamet üzere olduğunu görecekler" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti: "Bizi terör örgütleri üzerinden hizaya sokmaya çalışanlara cevabımızı sandıkta vereceğiz. Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. İnşallah yastık altında doları olanlar, avrosu olanlar varsa bunları bozdurun. Hemen bunları TL'ye çevirin. Bunlara burada da bir dersini verin."

Ordu mitinginde konuştu: Muharrem İnce'nin, başörtüsü bile değil, bere takan bir TRT kameramanı bir hanımefendi için Mecliste soru önergesi verecek kadar tahammülsüz olduğunu biliyor musunuz? Şimdi başımıza özgürlükçü kesildiklerine, camiden çıkmadıklarına, herkese mavi boncuk taktıklarına bakmayın. Bunların hepsi numara.Cumhurbaşkanı, mitingini izlemeye gelen bir damat ile gelini tebrik etti. Düğün hediyesi verdi.