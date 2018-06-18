Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız. Sahnede şov yapmanın değil icraat yapmanın, hizmet üretmenin, ülkemize ve şehirlerimize eserler kazandırmanın peşinde koştuk.

''TABUTUNA ÇAKILMIŞ SON ÇİVİ OLACAK''

24 Haziran'da Cumhur İttifakı'na verilen her oy, darbe ve kriz üreticisi eski Türkiye sisteminin tabutuna çakılmış son çivi olacaktır.

''İFŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Belki utanır, kendine çekidüzen verir diye Bay Muharrem'in yalanlarını, tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceğiz.

Biz izni halktan alırız. İcazeti oralardan değil halktan aldık. Suriyeli kardeşlerimizin de geri dönüşleri tamamlanacak. CHP ne diyor 'Suriye'den bu insanları neden aldınız.

''PYD/YPG BÖLGEYİ TERK EDİYOR''

ABD ile vardığımız anlaşmayı hayata geçiriyoruz. Bölücü terör örgütünün Münbiç sınırımızdaki unsurları bulundukları yerleri terk ettiler. Askerlerimiz Münbiç şehrinin etrafında devriye gezmeye başladı. Aşama aşama bölgeyi teröristlerden tamamen temizleyeceğiz. Münbiç'i boşaltıyoruz. Şimdi PYD/YPG orayı terk ediyorlar ve bunu biz diplomasi yoluyla yaptık.

'FINDIK ÜRETİCİSİNİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Denize dolgu yapılarak inşa edilen havalimanını ilimize kim kazandırdı? Havalimanımızdan memnun musunuz? Ordu şehir merkezinin il ve ilçelerinin 2040 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını da karşıladık. 5 baraj daha inşaa ediyoruz. Kale içeriden fethedilir. Bu seçimlerin galibi siz olacaksınız.

Muhalefet sadece konuşur, biz ne söylediysek yaparız. Fındık üreticilerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyeceğiz.

Türkiye cari açığını kapatır ama muhalefet açığını ne yapacağız bilmiyorum. Man Adası diye iftira attı, mahkeme kararını verdi. Bir iftira daha attı yine mahkeme kararını verdi. O paraları fakir guruba ile paylaşacağız.

Biz belediye başkanlığından geldik. İstanbul gibi bir şehirden. Çıraklığımızı orada geçirdik. Ustalık cumhurbaşkanlığında. Biz Kılıçdaroğlu'nun SSK genel başkanlığı dönemini biliriz.