;
Yol Durumu
  1. PKK'lı Teröristlerin katlettiği köylülerin yakınlarından tepki

İşte 'nin ikiyüzlülüğünün belgeleri!

Her geçen gün yeni skandalları ortaya çıkan 'nin sosyal medyada patlayan eski bir paylaşımı bu kadarına da pes dedirtti. KK'ya şimdilerde toz kondurmayan İnce'nin 2010 yılında ise "BDP ile ittifaktan yana olmam" dediği ortaya çıktı.

İşte Muharrem İncenin ikiyüzlülüğünün belgeleri!
Seçimler yaklaştıkça ne yapacağını şaşıran cumhurbaşkanı adayı 'nin ikiyüzlülüğünün belgeleri bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Her kesime yaranmak için şekilden şekile giren İnce'nin son bombası ise KK'dan geldi. Terör örgütü 'nın siyasi ayağı niteliğinde olan HDP'ye toz kondurmayan, her fırsatta eli kanlı 'ı ziyarete giden ve HDPKK ile ittifak halinde olan İnce'nin eski paylaşımları ortaya çıktı.


İnce'nin 2010 yılında yaptığı paylaşımda o zamanki ismiyle BDP şimdiki ismiyle HDP ile ittifak yapmayacağını söylediği görülüyor.

İŞTE KİRLİ İTTİFAKIN DELİLİ!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'da düzenlediği mitingde gizli ittifak gün yüzüne çıktı. İnce'nin konuşması sırasında "Selo'ya özgürlük" sloganları atan HDP'liler, parti bayrakları salladı. Mitingi takip eden CHP'liler bile HDP bayrağına sosyal medyada tepki gösterdi. Öte yandan İnce'nin eşi Ülkü İnce, Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti.





Etiketler: , , , , ,
  • 19 Haziran 2018, Salı 16:28
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar