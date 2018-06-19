Seçimler yaklaştıkça ne yapacağını şaşıran CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ikiyüzlülüğünün belgeleri bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. Her kesime yaranmak için şekilden şekile giren İnce'nin son bombası ise HDPKK'dan geldi. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı niteliğinde olan HDP'ye toz kondurmayan, her fırsatta eli kanlı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden ve HDPKK ile ittifak halinde olan İnce'nin eski paylaşımları ortaya çıktı.
İnce'nin 2010 yılında yaptığı paylaşımda o zamanki ismiyle BDP şimdiki ismiyle HDP ile ittifak yapmayacağını söylediği görülüyor.
İŞTE KİRLİ İTTİFAKIN DELİLİ!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da düzenlediği mitingde gizli ittifak gün yüzüne çıktı. İnce'nin konuşması sırasında "Selo'ya özgürlük" sloganları atan HDP'liler, parti bayrakları salladı. Mitingi takip eden CHP'liler bile HDP bayrağına sosyal medyada tepki gösterdi. Öte yandan İnce'nin eşi Ülkü İnce, Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti.
İnce'nin 2010 yılında yaptığı paylaşımda o zamanki ismiyle BDP şimdiki ismiyle HDP ile ittifak yapmayacağını söylediği görülüyor.
İŞTE KİRLİ İTTİFAKIN DELİLİ!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır'da düzenlediği mitingde gizli ittifak gün yüzüne çıktı. İnce'nin konuşması sırasında "Selo'ya özgürlük" sloganları atan HDP'liler, parti bayrakları salladı. Mitingi takip eden CHP'liler bile HDP bayrağına sosyal medyada tepki gösterdi. Öte yandan İnce'nin eşi Ülkü İnce, Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı evinde ziyaret etti.
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