Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Van mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimleri için önemli mesajlar veren Erdoğan,"Şimdi hükümet sistemini değiştiriyoruz. Perşembe akşamı ATV-A HABER ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağım." dedi. HDP'ye yönelik de açıklamalar yapan Erdoğan, "Van bu seçimde oyu kendisinden alıp, iradeyi İstanbul'daki bir avuç marjinalin eline verenlerden kurtuluyor. Bu belediyenin size bir faydası olmadı." ifadelerini kullandı.
Erdoğan: Perşembe akşamı Atv-A Haber yayınında açıklayacağım
Van'da önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Perşembe akşamı ATV-A HABER ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağım" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Van mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimleri için önemli mesajlar veren Erdoğan,"Şimdi hükümet sistemini değiştiriyoruz. Perşembe akşamı ATV-A HABER ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağım." dedi. HDP'ye yönelik de açıklamalar yapan Erdoğan, "Van bu seçimde oyu kendisinden alıp, iradeyi İstanbul'daki bir avuç marjinalin eline verenlerden kurtuluyor. Bu belediyenin size bir faydası olmadı." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Van , Recep Tayyip Erdoğan , AK Parti , HDP , İstanbul
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