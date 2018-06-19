;
Yol Durumu
  1. İşte Muharrem İnce'nin ikiyüzlülüğünün belgeleri!

Erdoğan: Perşembe akşamı Atv-A Haber yayınında açıklayacağım

'da önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Perşembe akşamı ATV-A HABER ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağım" dedi.

Perşembe akşamı Atv-A Haber yayınında açıklayacağım

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı partisinin mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçimleri için önemli mesajlar veren Erdoğan,"Şimdi hükümet sistemini değiştiriyoruz. Perşembe akşamı ATV-A HABER ortak yayınında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacağım." dedi. 'ye yönelik de açıklamalar yapan Erdoğan, "Van bu seçimde oyu kendisinden alıp, iradeyi 'daki bir avuç marjinalin eline verenlerden kurtuluyor. Bu belediyenin size bir faydası olmadı." ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • 19 Haziran 2018, Salı 17:27
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar