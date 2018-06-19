PKK'lı Teröristlerin katlettiği köylülerin yakınlarından tepki
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırı olayının benzerinin yaşandığı Şırnak'ın İdil ilçesinde köylerine gelen HDP konvoyunun içinde bulunan PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısıyla hayatını kaybeden 2 kişinin yakınları terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.
Etiketler: AK Parti , Şırnak , Şanlıurfa , PKK , HDP , hüda par , Abdülcelil Talayhan , Muhammed Şerif Şimşek
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