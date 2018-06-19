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'lı Teröristlerin katlettiği köylülerin yakınlarından tepki

'nın Suruç ilçesinde seçim çalışması yapan 'lilere yönelik silahlı saldırı olayının benzerinin yaşandığı 'ın İdil ilçesinde köylerine gelen konvoyunun içinde bulunan 'lı teröristlerin silahlı saldırısıyla hayatını kaybeden 2 kişinin yakınları terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.



'ın İdil ilçesinde köylerine gelen konvoyunun içinde bulunan 'lı teröristlerin silahlı saldırısıyla hayatını kaybeden 2 kişinin yakınları terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.
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  • 19 Haziran 2018, Salı 16:08
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