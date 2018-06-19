Cumhurbaşkanı Erdoğan Van'da önemli açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri öncesi düzenlenen Van Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. HDP hakkında çok sert açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bunlar paraları ne yaptı, Kandil'e gönderdi, örgüte teslim etti." dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Beşyol Meydanı'nda düzenlenen Van mitinginde vatandaşlara hitap etti.



Erdoğan, bir Van türküsünün "Bu dağda maral gezer, zülfünü tarar gezer, dağ bizim maral bizim, avcı burda ne gezer" sözlerini hatırlatarak, "Van bizim, Vanlı bizim. Biz burada teröristleri, haramzadeleri, kendi halkının kanına susamış vampirleri gezdirmeyiz. Van, bu seçimde oyunu kendisinden alıp, iradelerini İstanbul'daki bir avuç marjinalin emrine verenlerden inşallah tamamen kurtuluyor." diye konuştu.





PARALARI KANDİL'E GÖNDERDİLER

"Van Büyükşehir Belediyesi, bu terör örgütünün güdümündeki partide değil miydi?" diye soran Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu belediyenin, size doğru dürüst bir hizmeti oldu mu? Van depremi yaşandığında, bina yıkıntılarının altında Vanlı kardeşlerimizden önce, hatırlayın belediye kalmıştı. Ben o gece buradaydım, anında geldim. Biz hemen tüm kurumlarımızı seferber ederek adeta Van'ı yeniden ayağa kalkındırdık. Sadece depreme 16 katrilyon harcadık. Peki terör örgütünün yanaşmaları ne yaptı? Size hizmet etmek için kullanmaları gereken imkanları, paraları ne yaptı? Kandil'e gönderdi, Kandil'e. Örgüte teslim etti, örgüte. Şu anda Van'da valimiz, belediye başkanlığı görevini yürütüyor mu? Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? İşte bizim farkımız bu. Hamdolsun yolda gelirken bakıyorum, yollar pırıl pırıl daha iyi olacak. İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı neyse Van'da da o olacak."



​'TEŞVİKLERLE, DESTEKLERLE ÜZERİMİZE DÜŞENLERİ YAPIYORUZ'

Erdoğan, "Teşviklerle, desteklerle, hibelerle, altyapı yatırımlarıyla üzerimize düşenleri yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Bunlar önemli ama girişimcilerin buraya gelmesi için bir şarta ihtiyaç var, huzur. Terörden korkmayacağız, teröristten korkmayacağız." dedi.

"CHP'nin ağzından terörle mücadeleyi duydunuz mu? Diğerlerinin ağzından duydunuz mu?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Onların terörle mücadele diye bir derdi yok, bu sadece bizim derdimiz. Yeri geldi PKK'yı kullandılar, yeri geldi FETÖ'yü sahaya sürdüler, yeri geldi DEAŞ'ı üzerimize saldılar. Hamdolsun milletimizle birlikte hepsinin üstesinden geldik." ifadesini kullandı.

"Ret ve inkar politikalarını, asimilasyonu biz kaldırdık. Bu ülkede hangi Kürt sadece Kürt olduğu için dışlanıyor? Asla." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu ülkede 81 milyon vatandaşımın tamamı birinci sınıftır, aynı haklara, aynı özgürlüklere sahiptir, aynı temel hizmetlerden faydalanmaktadır. Biz, Türkiye'de devlet zulmünü ortadan kaldırdık."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgürlüklerden taviz yok, geriye dönüş asla söz konusu değil." dedi.









​'TÜRKİYE'Yİ YENİDEN TERÖR BATAKLIĞINA GERİ DÖNDÜRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede hala yasak olan tek bir şey var, o da terördür. Hiç kimsenin ne pahasına olursa olsun, Türkiye'yi yeniden terör bataklığına geri döndürmesine izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Arkasını eli kanlı katillere dayayarak demokrasi nutku çeken, demokrat değil olsa olsa terörist yardakçısı olur." dine Erdoğan, şunları konuştu:

"Ağızlarından demokrasi lafını düşürmeyenlerin, ellerine fırsat geçtiğinde nasıl dünyanın en faşist, en gaddar, en zalim insanları haline dönüştüğünü gördünüz değil mi? Her fırsatta 'Kürtlerin hakları' diyerek sizi istismar ederken arkada yemedikleri haltı bırakmadılar."

Erdoğan, "Terör meselesini bir ölçüde çözerek akan kanı durdurabiliriz umuduyla siyasi tarihimizde hiç kimsenin almadığı riskleri aldık. Biz ne kadar iyi niyetli adımlar attıysak karşımızdakiler de o kadar alçakça mukabelede bulundu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye halkına zulmederek kendilerine bir terör koridoru kurmaya kalkanlara dün Fırat Kalkanı'nda, bu yılın başında Afrin'de derslerini vermiştik. Şimdi de Münbiç'te veriyoruz." dedi.

Erdoğan, "Suriye'de emperyal amaçları olan ülkelerin eteğinin altına girip kantonculuk oynayanlar, derslerini birer birer alıyor." ifadesini kullandı.



