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Yol Durumu
  1. "Perşembe akşamı Atv-A Haber yayınında açıklayacağım"

'den kahve ve baharat gibi toz ürünlerine kısıtlama

tarafından yapılan duyuruda, 'ye uçacak yolculara önemli bir hatırlatma yapıldı. Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi (TSA) kahve, un, baharat, kozmetik ve benzeri toz ürünlerinin kabinde taşınmasına kısıtlamalar getirildiği belirtildi. Öte yandan yasağın 'ye özgü olmadığı, ABD'ye yapılacak tüm uçuşlarda geçerli olduğu öğrenildi

ABDden kahve ve baharat gibi toz ürünlerine kısıtlama
, 'ye gidecekleri toz ürünlerine getirilen kısıtlamalar konusunda uyardı. Amerikan Ulaştırma Güvenlik İdaresi TSA (Transportation Security Administration) tarafından alınan karar gereği Amerika'ya yapılacak uçuşlarda toz ürünlerin (un, şeker, kahve, baharat, süttozu, kozmetik vb.) yolcu beraberinde taşınmasına bazı kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, kısıtlamaların 'ye özgü olmadığı, dünyanın her yerinden ABD'ye yapılacak uçuşlarda geçerli olduğu aktarıldı. THY'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

- 27.06.2018 tarihi itibarıyla başlayacak kısıtlamaya göre, kişi başı 350 ml ve/veya daha fazla toz içerikli maddelerin kabin içerisinde taşınması yasaklanmıştır.

- Kabin içerisinde taşınacak 350 ml altındaki toz ürünler ise kontrole tabi tutulacak olması nedeniyle, yolcularımızın seyahat esnasında kabin içerisinde kullanımı gerekli olmayan tüm toz ürünleri el bagajları içerisine yerleştirmeleri ve check-in esnasında uçak altı kargo bölümüne teslim etmeleri tavsiye olunur.
- Pasaport sonrası gümrüklü alanlardan alınan ve kilitli poşetler içinde tutulan toz içerikli maddeler yolcu yanında kabin içinde taşınabilir. Yolcu yanında medical/ilaç tarzında birleşimler ve bebek mamaları (mühürlü olması koşuluyla) 350 ml ve daha büyük limitlerde yolcu yanında kabin içinde taşınabilir
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  • 19 Haziran 2018, Salı 17:44
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