;
Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da konuşuyor

'li grubun ekibine saldırı anı kamerada

'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin dün 'te düzenlediği mitingi takip eden ekibini taşıyan araca bir grup partili tarafından sözlü ve da bulunulması cep telefonlarınca kaydedildi.

CHPli grubun TRT ekibine saldırı anı kamerada

'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin dün 'te düzenlediği mitingi takip eden ekibini taşıyan araca bir grup partilinin sözlü ve sı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dün halka buluşan İnce'nin mitingini takip eden TRT ekibi, programın ardından Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı'nı kullanarak alanı terk etmek istedi.

Bu sırada kurum aracına binen TRT ekibini gören ve ellerinde CHP flamaları bulunan bir grup, önce basın mensuplarını yuhaladı. Daha sonra ellerindeki parti flamalarıyla aracın ön camını kapatmaya çalışan gruptakilerden bazıları ise flama ve yumruklarla araca vurdu.

Araçlarıyla olay yerinden uzaklaşan TRT çalışanları, yaşananları araç içerisinden de cep telefonuyla görüntüledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'in Menderes ilçesindeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca da 27 Mayıs'ta benzer bir saldırıda bulunulmuş, olayla ilgili Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Etiketler: , , , , ,
  • 19 Haziran 2018, Salı 18:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar