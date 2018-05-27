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'de 'liler aracına saldırdı

'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin devletin kanalı olan 'yi hedef göstermesinin ardından gaza gelen CHP seçmeni 'de TRT aracına saldırıda bulundu.

İzmirde CHPliler TRT aracına saldırdı

'nin cumhurbaşkanı adayı , seçim çalışmaları kapsamında 'de miting düzenledi.

İNCE ELEŞTİRDİ CHP'LİLER SALDIRDI
Mitingi takip etmek için alana gelen bir aracı da, CHP'li seçmenlerin saldırısına maruz kaldı. Muharrem İnce bugüne kadar çıktığı her miting de TRT'yi sert sözlerle eleştirmişti.

İşte o anlar;

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  • 27 Mayıs 2018, Pazar 17:24
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