CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de miting düzenledi.

İNCE ELEŞTİRDİ CHP'LİLER SALDIRDI

Mitingi takip etmek için alana gelen bir TRT aracı da, CHP'li seçmenlerin saldırısına maruz kaldı. Muharrem İnce bugüne kadar çıktığı her miting de TRT'yi sert sözlerle eleştirmişti.

İşte o anlar;