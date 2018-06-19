Karamollaoğlu: İngiliz tipi sekülerizm istiyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İngiliz gazetesi The Guardian'a seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İNGİLTERE TARZI SEKÜLERİZM İSTİYORUZ

​Karamollaoğlu, partisinin Türkiye vizyonunun "dinle devletin barışçıl şekilde bir arada yaşadığı İngiltere tarzı sekülerizm" olduğunu öne sürdü.





ABD İLE STRATEJİK İTTİFAKI TAZELEYECEKMİŞ

Karamollaoğlu, ABD'yle stratejik ittifakı tazelemeyi istediklerini de dile getirdi.

'AYNI ANLAYIŞA SAHİP OLDUĞUMUZ KONULAR VAR'

CHP ve İyi Parti ile yaptıkları ittifakla ilgili de konuşan SP genel başkanı şunları söyledi:

"İdare, ekonomi, dış politikada aynı anlayışa ya da politikalara sahip değiliz. Ancak anlaştığımız ilkeler var."



