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Karamollaoğlu: İngiliz tipi sekülerizm istiyoruz

Genel Başkanı , 'a konuşarak 'de ' tarzı sekülerizm istediklerini' söyledi.

Karamollaoğlu: İngiliz tipi sekülerizm istiyoruz

Genel Başkanı , İngiliz gazetesi 'a seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İNGİLTERE TARZI SEKÜLERİZM İSTİYORUZ

Karamollaoğlu, partisinin vizyonunun "dinle devletin barışçıl şekilde bir arada yaşadığı tarzı sekülerizm" olduğunu öne sürdü.

ABD İLE STRATEJİK İTTİFAKI TAZELEYECEKMİŞ

Karamollaoğlu, 'yle stratejik ı tazelemeyi istediklerini de dile getirdi.

'AYNI ANLAYIŞA SAHİP OLDUĞUMUZ KONULAR VAR'

ve İyi Parti ile yaptıkları ittifakla ilgili de konuşan SP genel başkanı şunları söyledi:

"İdare, ekonomi, dış politikada aynı anlayışa ya da politikalara sahip değiliz. Ancak anlaştığımız ilkeler var."

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  • 19 Haziran 2018, Salı 19:08
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