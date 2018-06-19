Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde seçmene hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçime MHP ile ittifak içinde giriyoruz. Yanımızda Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var. 780 bin kilometrekarenin her karışını dolaşıyoruz. Gidilmedik yer bırakmayacağız. Seçim dönemlerinde değil 365 gün milletimizle dertleşiyoruz, bağrımıza basıyoruz. " dedi.





"SORUN BAKALIM KAÇ KERE GELMİŞLER"

Erdoğan, "Sizlere Yenikapı'dan 1 milyon 300 bin selam getirdim. Yarın Mardin ve Şanlıurfa'da olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yazın sıcağına, kışın soğuğuna aldırmadan miletimizi bağrımıza basıyoruz. Son 4 senede Adana'ya 6 kez geldim. Bay Muharrem, Bay Kemal kaç kere gelmiş? Bizde aşk var, biz size sevdalıyız" diye konuştu.



ADANA'DA MAHŞERİ KALABALIK

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Adana mitinginde de yalnız bırakmadı. Şehrin dört bir yanından miting alanına akın eden vatandaşlar alanı hınca hınç doldurdu.

"BOL BOL YALAN KONUŞANLAR İLE Mİ MESAFE ALACAĞIZ?"

Erdoğan, "Sizlere verdiğimiz sözleri hayata geçirdik. 16 yılda Adana'ya 41 katrilyon yatırım yaptık. Laf değil laf. Bay Muharrem ne diyecek, Bay Kemal ne diyecek; ne yaptın diyecek. Bu iş ustalık ister, dert ister. Ah CHP'ye gönül veren kardeşlerim marifet iltifata tabidir. Bol bol yalan konuşanlarla mı bu ülkede mesafe alacağız?" dedi.





"Adana'ya görenlerin hayran kalacağı bir millet bahçesini kazandırmış olacağız. Biz buyuz. Öyle laf ola beri gele yok." diyen Erdoğan, "Şu güzelliğe bak. Adana bizi devamlı anacak. Biz de görevimizi yapıyoruz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize, yaşlılarımıza 4.5 katrilyon destek verdik." ifadesini kullandı.

"YALAN HABERLER ÜZERİNDEN ŞEHİR HASTANELERİMİZİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Erdoğan, "Bay Muharrem sıkıntın olduğunda doğru buraya. Nereden nereye ne rezillikler yaşadık. Şimdi şehir hastanesi ile Adana'da tavan yaptık. Çıkmış adaylardan biri diyor ki 'Bu şehir hastanelerini nasıl işleteceksiniz.?' Önce bu bayana sormak lazım sen neden çıktın bu yola. Bizim uılaştığımız yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. İnce şehir hastanelerini kapatmaktan söz ediyor. Lüks görüyorlar, çok görüyorlar. Yalan haberler üzerinden şehir hastanelerimizi karalamaya çalışıyorlar. 24 Haziran'da bunlara bir ders verelim.

"HALA MİLLETİMİ KAĞNI İLE TAŞIYACAKLAR"

Ne gerek var diyorlar yüksel hızlı trene. Sivas'a gelirse göçü hızlandırırmış. Sen öyle yatırımlar yapacaksın ki halkım bunlardan istifa etsin. Bunlar hala benim milletimi kanı ile taşıyacaklar. Bunlar da batılı modern bir dünya yok. Bu dönemi değiştiriyoruz. Sandıktan çıkamayacaklarını anlayınca mızıkçılık yapıyorlar. 1 milyon 300 bin kişiye montaj diyorlar. Bir dersaneyi yönetemeyen bu üleyi yönetebilir mi? Yıkmaktan başka hiçbir vizyonu olmayanlardan bir şey olmaz." dedi.





"KANDİL'İ BAŞLARINA YIKARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kandil'de başlatılan operasyona ilşkin ise, "Kandil'i bölücü terör örgütünün başına yıktık, yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"MİLLET İRADESİNİ YOK SAYMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Muhalefet sandığın rengi belli olmaya başlayınca çamura yatma hesabı yapar." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oylar çalınacak diyerek millet iradesini yok saymaya çalışır." vurgusunu yaptı.

"ŞEHİT HALİSDEMİR'İN KABRİNE DAHİ UĞRAYAMIYOR"

Erdoğan, "Bay Muharrem Niğde'ye geliyor, sırf Pensilvanya'yı incitmemek için şehit Halisdemir'in kabrine dahi uğrayamıyor, kabri başında dua edemiyor." dedi.