Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında Türk bandıralı "Haksa" isimli yük gemisi, dün sabah su almaya başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yardım çağrısı aldı. 85 metrelik geminin 11'i Türk, 2'si Hindistan vatandaşı olan 13 kişilik mürettebatı tahliye edilirken, gemi kaptanı, 4 kişiyle gemide kaldı. Kutarma ekipleri, gemideki yırtılmayı kapatarak gemiyi batmaktan kurtardı.
Hırvatistan’da panik
Etiketler: sahil güvenlik , Hindistan , Hırvatistan
- 18 Haziran 2018, Pazartesi
- Gazete
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