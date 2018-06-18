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’da panik

Hırvatistan’da panik
Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında Türk bandıralı "Haksa" isimli yük gemisi, dün sabah su almaya başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yardım çağrısı aldı. 85 metrelik geminin 11'i Türk, 2'si vatandaşı olan 13 kişilik mürettebatı tahliye edilirken, gemi kaptanı, 4 kişiyle gemide kaldı. Kutarma ekipleri, gemideki yırtılmayı kapatarak gemiyi batmaktan kurtardı.
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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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