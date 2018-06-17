;
Yol Durumu
  1. Sandıkları patlatın

'nde milletvekili adayı milletvekili adaylığından çekildi

milletvekili adayı , partisinin teröre destek verdiğini gerekçe göstererek, milletvekili adaylığından çekildi

Saadet Partisinde terör istifası

Begiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun izlediği politikaları yanlış bulduğunu söyledi.

'ERDOĞAN'IN YANINDA YER ALACAĞIM'

Bu nedenle partisinden ayrılma kararı aldığını vurgulayan Begiş, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda partimin teröre verdiği destekten dolayı rahatsızlığımı ifade etmek istiyorum. İlçe başkanlığı görevimden ve milletvekilli adaylığından ediyorum. Bu süreçten sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 'ın yanında yer alacağım."

4. sıra milletvekili adayı Begiş, 8 yıldır Saadet Partisi İdil İlçe Başkanlığı görevini yürütüyordu.

İLÇE YÖNETİMİ DE BIRAKTI

Öte yandan, Saadet Partisi İdil İlçe yönetiminin de aynı gerekçeyle partiden ayrıldığı belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • 17 Haziran 2018, Pazar 23:05
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar