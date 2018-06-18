CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın geçtiğimiz yıl Amerika'ya yaptığı sır ziyaretin nedeni deşifre oldu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı Adalet Yürüyüşü'nün temellerinin FETÖ himayesinde ABD'de atıldığı ortaya çıktı. Öztürk Yılmaz ile FETÖ kuryesi Aykan Erdemir'in Amerika'da yaptığı görüşmede Adalet Yürüyüşü'nden HDP ile seçimlerde gizli ittifaka kadar birçok karar alındığı öğrenildi. Görüşmeler ABD Dışişleri Bakanı ve eski CIA Başkanı Mike Pompeo'nun CIA Başkanı olduğu dönemde yönettiği Demokrasileri Koruma Vakfı'nda yapıldı.

'Selo melo buradan çıkıyor'

Kocaeli'ndeki 10'ncu Kitap Fuarı'nda çarpıcı açıklamalarda bulunan gazeteci Banu Avar, CHP-HDP-FETÖ ittifakını deşifre etti: Gandi yürüyüşü başlıyor. Öztürk Yılmaz 26 Mayıs'ta Amerika'ya gidiyor. Aykan Erdemir'le görüşüyor. Erdemir, Demokrasiyi Koruma Vakfı'nda çalışıyor. Orası neresi? Mike Pompeo'nun yeri. Oradan diyorlar ki bir adalet yürüyüşü yapınız. HDP ile CHP'nin meşrulaşması için bir araya gelmesi lazım. Bu bilgi Öztürk Yılmaz'a veriliyor. Bunu bana söyleyen kişi de CHP'nin üst düzeyindeki bir isim. Öztürk Yılmaz Türkiye'ye geldikten sonra bu yürüyüş başlıyor. Bir bakıyorsunuz durmadan Selo melo çıkıyor. Şimdi bizim gözümüzü fazla açmamız gerekiyor. w

HER AMERİKA GEZİSİNDE O VAR

CHP'li Yılmaz'ın sık sık Amerika'ya gitmesi dikkat çekiyor. Zarrab davasından önce ABD'ye giden Yılmaz'ın sözde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili de görüşmeler yaptığı açıklanmıştı. Oğuz Kaan Salıcı'yla birlikte bir Amerika dönüşü açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Fetullah Gülen'in iadesi konusunda yeni yönetim eskisinden çok farklı bir çizgide bulunmuyor, bunu hukuki bir mesele olarak görüyorlar. İade konusunda bir gelişme olmayacağı anlaşılıyor. Partimizin görüşü sorulduğunda ise biz de iadesinin gerçekleşmesini ve darbe girişiminde bütün karanlık noktaların aydınlatılması gerektiğini düşündüğümüzü belirttik" demişti.

MİTİNGDE BİLE HDP VAR

İnce'nin önceki gün İstanbul Sancaktepe'de gerçekleştirdiği mitingin görüntüleri her şeyi gözler önüne serdi! Mitinge HDP'liler kendi partilerinin bayraklarını sallayarak CHP adayına destek verdiler.

(AKŞAM)