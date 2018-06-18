;
Yol Durumu
  1. TSK'dan Münbiç açıklaması

Erdoğan'dan İnce'nin erotik şiir kitabı hakkında sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da düzenlediği miting sırasında 'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin yazmış olduğu erotik içeriklerle dolu olan şiir kitabı hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Erdoğandan İncenin erotik şiir kitabı hakkında sert sözler

'nin cumhurbaşkanı adayı 'nin erotik içeriklerle dolu olan şiir kitabı hakkında sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan konu hakkında "İnce'nin yüzü kızarana kadar eski defterleri açmaya devam edeceğiz" dedi.

İşte o açıklamalar

"MUHARREM İNCE'NİN BİR DE BUNUN ŞAİR YÖNÜ VARMIŞ!"

Milletimiz kısa sürede Bay Muharrem'in kodlarını çözdü. Genel Başkanı ile birlikte Anayasa Mahkemesine giderek MHP ile birlikte yaptığımız kanunun iptalini istediler. ABD'den telefon gelmeden, Edirne'den icazet almadan tek kelime edemedi. Belki yüzü kızarır diye eski kirli defterlerini açmaya devam edeceğiz. Taktığı maskeyi göreceksiniz. Bir de bunun şair yönü varmış ben buradan okumayacağım bunları siz zaten göreceksiniz. Biz 15 Temmuz'da milletimize çağrı yaptık herkes havalimanına geldi, korkaklar zafer anıtı dikemezler.

Etiketler: , ,
  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 17:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar