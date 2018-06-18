Erdoğan'dan İnce'nin erotik şiir kitabı hakkında sert sözler

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin erotik içeriklerle dolu olan şiir kitabı hakkında sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan konu hakkında "İnce'nin yüzü kızarana kadar eski defterleri açmaya devam edeceğiz" dedi.

İşte o açıklamalar

"MUHARREM İNCE'NİN BİR DE BUNUN ŞAİR YÖNÜ VARMIŞ!"

Milletimiz kısa sürede Bay Muharrem'in kodlarını çözdü. Genel Başkanı ile birlikte Anayasa Mahkemesine giderek MHP ile birlikte yaptığımız kanunun iptalini istediler. ABD'den telefon gelmeden, Edirne'den icazet almadan tek kelime edemedi. Belki yüzü kızarır diye eski kirli defterlerini açmaya devam edeceğiz. Taktığı maskeyi göreceksiniz. Bir de bunun şair yönü varmış ben buradan okumayacağım bunları siz zaten göreceksiniz. Biz 15 Temmuz'da milletimize çağrı yaptık herkes havalimanına geldi, korkaklar zafer anıtı dikemezler.