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'dan açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk askerlerinin 'e girmesiyle ilgili bir açıklama yaptı.

TSKdan Münbiç açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetlerince (), Fırat Kalkanı Harekat alanı ile arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bağımsız devriye faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca bugünden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır."

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 16:03
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