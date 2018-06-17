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'nin erotik şiirleri ortaya çıktı

'nin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği 'nin "" adlı şiir kitabı ortaya çıktı. Kitapta komşu fantezili, masturbasyonlu, erotik şiirler dikkat çekiyor..

Muharrem İncenin erotik şiirleri ortaya çıktı
Her fırsatta fizik öğretmeni olduğunu ve kendisine Hacı Muharrem dendiğini ifade eden İnce'nin yıllar önce yazdığı ve "" adını verdiği şiir kitabı ortaya çıktı.

ŞİİR KONULARI DİKKAT ÇEKTİ
'nin "Tatanka" adını verdiği kitapta yazdığı şiirler ele aldığı konular bakımından dikkat çekti.

Öyle ki İnce'nin kitabı türlü erotik fanteziler dolu!

İşte o kitap ve dikkat çeken şiirlerden bazıları:










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  • 17 Haziran 2018, Pazar 18:49
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