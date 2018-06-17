Her fırsatta fizik öğretmeni olduğunu ve kendisine Hacı Muharrem dendiğini ifade eden İnce'nin yıllar önce yazdığı ve "Tatanka" adını verdiği şiir kitabı ortaya çıktı.
ŞİİR KONULARI DİKKAT ÇEKTİ
Muharrem İnce'nin "Tatanka" adını verdiği kitapta yazdığı şiirler ele aldığı konular bakımından dikkat çekti.
Öyle ki İnce'nin kitabı türlü erotik fanteziler dolu!
İşte o kitap ve dikkat çeken şiirlerden bazıları:
ŞİİR KONULARI DİKKAT ÇEKTİ
Muharrem İnce'nin "Tatanka" adını verdiği kitapta yazdığı şiirler ele aldığı konular bakımından dikkat çekti.
Öyle ki İnce'nin kitabı türlü erotik fanteziler dolu!
İşte o kitap ve dikkat çeken şiirlerden bazıları:
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